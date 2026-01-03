Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasında neler oluyor? Aşk kareleri gündemde
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde yaşadığı uyuşturucu soruşturmasının ardından özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Danla Bilic'in milli futbolcu ile yeniden bir araya geldiği iddiaları konuşulurken çiftin aynı tarihlerde yaptığı İtalya paylaşımları ve fotoğraflardaki benzer detaylar, hayranları arasında aşk söylentilerini alevlendirdi.
Danla Bilic, YouTube videolarıyla milyonlara ulaşan bir isim olarak tanınıyor. Ancak kısa süre önce uyuşturucu kullanımı iddialarıyla gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Bu olay, kariyerini etkilemiş olsa da Bilic, sosyal medya hesaplarında aktif kalmayı sürdürüyor. Şimdi ise dikkatler, eski sevgilisi Doğan Alemdar ile olası bir barışmaya çevrildi. Danla Bilic uyuşturucu soruşturması sonrası, hayatında yeni bir sayfa mı açıyor?
Doğan Alemdar, milli takımda forma giyen genç ve başarılı bir futbolcu olarak biliniyor. Kendisinden 9 yaş büyük Danla Bilic ile daha önce yaşanan ilişki, spor ve magazin dünyasını birleştirmişti. Alemdar'ın kariyerindeki yükselişi, özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.
