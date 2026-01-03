Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasında neler oluyor? Aşk kareleri gündemde

Danla Bilic, YouTube videolarıyla milyonlara ulaşan bir isim olarak tanınıyor. Ancak kısa süre önce uyuşturucu kullanımı iddialarıyla gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Bu olay, kariyerini etkilemiş olsa da Bilic, sosyal medya hesaplarında aktif kalmayı sürdürüyor. Şimdi ise dikkatler, eski sevgilisi Doğan Alemdar ile olası bir barışmaya çevrildi. Danla Bilic uyuşturucu soruşturması sonrası, hayatında yeni bir sayfa mı açıyor?