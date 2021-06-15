Danla Biliç o influencerları ifşa edecek: İt gibi...
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan, kendisini 'celebrity' (ünlü) olarak tanımlayan İnstagram fenomenlerinden Danla Biliç, son günlerde girişimcilerden bedava ürün toplayıp reklamlarını da yapmayan bazı influncerların ifşa edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Biliç, çok sert konuştu; "İt gibi harcamazsanız, it gibi kazanamazsınız" dedi ve bu influencerları ifşa edeceğini ima etti.
Sosyal medyanın gücü ile beraber özellikle İnstagram'da 'influencer'lık kavramının yani yeni internet ünlülerinin yani sosyal medyayı iyi kullanarak trafik çeken ve bazı konularda (makyaj, moda, sağlıklı yaşam vb) kanaat önderi haline gelenlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Influencerların hayatını 'bedava'ya getirdikleri gözlemlenen sosyal medyada, kimi bu duruma özeniyor, kimi ise tepki gösterip bu durumun 'haksızlık' olduğunu savunuyor.
DANLA BİLİÇ İSİM VERMEDEN YÜKLENDİ!
Ünlü YouTuber Danla Biliç de bugün Instagram hesabından isim vermeden 'bedava ürün alıp karşılığında üretici ya da küçük girişimciye hiç bir fayda sağlamayan' o influencerlara ateş püskürdü.
BEDAVACILIĞA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Son günlerde 'bedavacı' influencerların ifşa edilmeye başlamasına dikkat çeken Biliç, kişisel İnstagram sayfasının hikaye kısmında paylaştığı videoda şöyle konuştu:
"ÇENEMİ TUTAMAYACAĞIM"
"Günler sonra çenemi tutamayacağım, bir konu gördüm. Daha doğrusu 2-3 gündür falan... Twitter'ı okuyor musunuz bilmiyorum, bir influencer ifşa modası başladı. Eskiden futbolculara yaparlardı bunu, şimdi influencerlara yapıyorlar.