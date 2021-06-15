Danla Biliç o influencerları ifşa edecek: İt gibi...

Sosyal medyanın gücü ile beraber özellikle İnstagram'da 'influencer'lık kavramının yani yeni internet ünlülerinin yani sosyal medyayı iyi kullanarak trafik çeken ve bazı konularda (makyaj, moda, sağlıklı yaşam vb) kanaat önderi haline gelenlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Influencerların hayatını 'bedava'ya getirdikleri gözlemlenen sosyal medyada, kimi bu duruma özeniyor, kimi ise tepki gösterip bu durumun 'haksızlık' olduğunu savunuyor.