Danla Bilic Gigi Hadid ve Adriana Lima ile bir araya geldi! Hadid'e aşık oldu
YouTube fenomeni Danla Bilic, Gig Hadid ve Adriana Lima ile bir araya geldi.
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic, birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği New York Moda Haftası'na katıldı.
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Bilic, önce bir etkinlikte Gigi Hadid ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından Bilic, "Kızın aşık oldu anne, ağzını kapatamıyor" sözleriyle paylaştı.
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Swetshirt boyanan bir etkinlikte Gigi ile bir araya gelen Danla Bilic, yeni ürünler deneyerek hamburger yediklerini ifade edip Gigi'nin herkesten fazla hamburger yemesini bu fotoğraf ile ifşaladı.
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Akşamına ise bir partiye katılan Danla Bilic, bu sefer de Türk iş insanı Emir Uyar ile beraber olan Adriana Lima ile bir araya geldi ve sosyal medya hesabından ''yenge'' notu ile paylaştı.
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