Danla Bilic estetikte Ajda Pekkan'ı solladı! Hepsini bir bir anlattı

Eski halinden eser kalmayan Danla Bilic, yaptırdığı estetikleri şu itiraflarla anlattı:

İç organlarıma da estetik yaptırdım: "Geçen birisi tweet atmış, 'Utanmasan iç organlarını da yaptıracaksın' diye. Onu da yaptırdım, mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra hemen arkasından burun ameliyatı oldum. Ama onun öncesinde bir diş operasyonum var.''