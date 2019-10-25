Danla Bilic estetikte Ajda Pekkan'ı solladı! Hepsini bir bir anlattı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ı solladı, estetiklerini bir bir anlattı.
YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Pelin Kaya'nın YouTube programına konuk oldu. Sık sık yaptırdığı estetikler ve son olarak olduğu mide ameliyatı ile adından söz ettiren Bilic, estetikleriyle Ajda Pekkan'ı bile solladı.
Eski halinden eser kalmayan Danla Bilic, yaptırdığı estetikleri şu itiraflarla anlattı:
İç organlarıma da estetik yaptırdım: "Geçen birisi tweet atmış, 'Utanmasan iç organlarını da yaptıracaksın' diye. Onu da yaptırdım, mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra hemen arkasından burun ameliyatı oldum. Ama onun öncesinde bir diş operasyonum var.''
Korkunç oldum: ''Bir ara çok dolgu yaptırmıştım. Dolgudan dudağım burnuma değiyordu. Zayıfladıkça korkunç bir hal almaya başladım.''
Doktor, yalvarıyordu: ''Kilo aldığım dönem her hafta doktora gidip sürekli bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor 'Artık lütfen yapmayalım' diye yalvarıyordu. Dolgu yaptırmak bana kendimi güzel hissettiriyordu.''