Danla Bilic cinsel taciz mesajlarını ifşa etti çirkin mesajlar çileden çıkardı
Çektiği makyaj videolarıyla üne kavuşarak sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic, kendisine gelen cinsel taciz mesajlarını ifşa etti.
Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji okurken çekmeye başladığı makyaj videolarıyla YouTube'a damga vuran ve zamanla herkes tarafından tanınır hale gelen Danla Bilic, şu sıralar kendisine gelen çirkin mesajlarla uğraşıyor.
Mide ameliyatı olmasıyla fit bir görüntüye kavuşan Bilic, kendisine gelen cinsel taciz mesajlarını ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre, 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bir süredir Emre adlı bir erkekten cinsel içerikli mesajlar alıyordu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan Danla Bilic, bu mesajlara daha fazla dayanamadı, sosyal medyaya yaydı.
Danla Bilic'in ifşa ettiği mesajlarda birbirinden çirkin sözler yer alırken Bilic, kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen kişiye, "Emre çok ayıp değil mi aylardır?" diye sordu.