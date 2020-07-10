Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası Twitter coştu! #AyasofyaCamii
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Erdoğan, kararı 'hayırlı olsun' sözleriyle imzaladı. Karar sonrası Twitter'da #AyasofyaCamii hashtagiyle paylaşım rekoru kırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
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Son haftalarda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan Ayasofya ibadete açılacak mı tartışmalarına son nokta koyuldu. Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdan Danıştay kararı sonrası Twitter'da yer yerinden oynadı.
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İşte Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği o karar ve sonrasında yapılan paylaşımlar...
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