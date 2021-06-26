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Danışmanıyla aşkı ifşa olmuştu! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan istifa kararı

Danışmanıyla aşkı ifşa olmuştu! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan istifa kararı

Danışmanıyla samimi görüntüleri basına sızdırılan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, istifa ettiğini açıkladı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasından sonra istifa etti.

Sağlık Bakanı Hancock, skandalın ortaya çıkmasından sonra yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" demişti.

15 yıldır Martha Hoyer Millar'la evli olan bakan Hancock'un, evli olan 3 çocuk annesi asistanıyla kameralara yakalandığı görüntünün muhbirler tarafından basına sızdırılmasıyla olay dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. 

Hancock'un eşi Martha'nın, aldatıldığını öğrendikten sonra evi terk ettiği anlar ülke basını tarafından görüntülenmişti.

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