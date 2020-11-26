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Danimarka'da Zombi vizon istilası! Yer altından ortaya çıktılar

Danimarka’da yeni tip corona virüsün mutasyona uğradığı gerekçesiyle öldürülen milyonlarca vizon toprağın altından yükselmeye başladı.

Tüyler ürpertici fotoğraflar, Danimarka'da corona virüs mutasyona uğradığı için öldürülen milyonlarca vizonun toplu mezarlardan yükselişini gösteriyor.

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Ülkenin ortasında yer alan  Holstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanında yüzlerce hayvan leşi yeniden ortaya çıktı. Polis sözcüsü Thomas Kristensen, durumun çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle cestlerin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toğrağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini duyurdu. Diğer taraftan ortaya çıkan vizon ölülerinin üstüne toprak atıldı. 

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Yetkililer, ölü hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu, ancak tedbir amaçlı olarak çitle çevireceklerini açıkladı.

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Bununla birlikte, Danimarkalılar ölü vizonların fotoğraflarını zombi vizon etiketi kullanarak sosyal medyada paylaşarak, hükümete tepki gösterdi.

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