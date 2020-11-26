Danimarka'da Zombi vizon istilası! Yer altından ortaya çıktılar

Ülkenin ortasında yer alan Holstebro askeri kompleksindeki toplu gömü alanında yüzlerce hayvan leşi yeniden ortaya çıktı. Polis sözcüsü Thomas Kristensen, durumun çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle cestlerin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi. Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toğrağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini duyurdu. Diğer taraftan ortaya çıkan vizon ölülerinin üstüne toprak atıldı.