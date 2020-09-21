Danimarka'da çocuk kanalında rezalet! Yetişkinler çocukların önünde soyundu
Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'da ilkokul çocukları için düzenlenen bir programda yetişkinler, tüm vücut yapılarının aynı olduğu ve vücutlarından utanmamaları gerektiği mesajını vermek için çocukların gözü önünde soyundu.
Sözde medeniyet diye pazarlanan Avrupa'nın kuzey ülkelerinden Danimarka'da bir çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı popüler şov programında ortaya çıkan iğrenç ötesi görüntüler 'yuh artık' dedirtti. Programda soyunan beş misafir yaşları 11-13 olan çocuklara vücutları ile ilgili her türlü soruyu utanmadan sormalarını istedi.11-13 yaş aralığındaki çocukların izleyici olarak katıldığı programda 'kusursuz vücut' konusu ele alındı. Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde 5 yetişkin stüdyoda çocukların önünde soyundu.
Programda soyunan beş misafir yaşları 11-13 olan çocuklara vücutları ile ilgili her türlü soruyu utanmadan sormalarını istedi.
Daha önce bir çok ödül kazanmış programın sunucusu, yetişkin misafirlerden çocuklara "mükemmel vücut" kavramının olmadığını göstermek için soyunmalarını istemesinden sonra büyük tepki çekti.
Bazı vatandaşlar, çocukların izleyici olarak katıldığı bir eğitimsel programda, ne olursa olsun misafirlerden çocukların gözü önünde soyunmamaları gerektiğini söyledi.