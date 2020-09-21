Danimarka'da çocuk kanalında rezalet! Yetişkinler çocukların önünde soyundu

Sözde medeniyet diye pazarlanan Avrupa'nın kuzey ülkelerinden Danimarka'da bir çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı popüler şov programında ortaya çıkan iğrenç ötesi görüntüler 'yuh artık' dedirtti. Programda soyunan beş misafir yaşları 11-13 olan çocuklara vücutları ile ilgili her türlü soruyu utanmadan sormalarını istedi.11-13 yaş aralığındaki çocukların izleyici olarak katıldığı programda 'kusursuz vücut' konusu ele alındı. Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde 5 yetişkin stüdyoda çocukların önünde soyundu.