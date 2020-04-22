Danilo Zanna'nın acı günü! İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna vefat etti
Masterchef'in ünlü jüri üyesi Danilo Zanna babası Armando Zanna'yı kaybetti. İtalyan şef acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'in hal ve hareketleriyle herkesin sevgilisi İtalyan şef, babası Armando Zanna'yı kaybetti. Dün gece babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şef, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Kalbim çok acı çekiyor": Zanna, yaşadığı acıyı şu sözlerle duyurdu: "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armandoyu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak"
Danilo Zanna, babası Armando Zanna'nın vefat haberini duyurmasının ardından, takipçileri taziye mesajlarını ilettiler.
Danilo Zanna Kimdir?
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.