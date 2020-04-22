Danilo Zanna'nın acı günü! İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna vefat etti

"Kalbim çok acı çekiyor": Zanna, yaşadığı acıyı şu sözlerle duyurdu: "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armandoyu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak"