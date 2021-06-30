BIST 1.372
DOLAR 8,72
EURO 10,40
ALTIN 494,66

Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Masterchef Türkiye ön elemelerine Danilo Zanna'nın kolbastı şovu damga vurdu. İtalyan eniştenin kolbastı mahareti inanılmaz.

Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Masterchef Türkiye'nin dördüncü bölümüne Danilo Zanna damga vurdu. Yarışmaya Trabzon'dan katılan Merve Karagül, renkli kişiliği ile ortamı hareketlendirdi. Şeflerden yaptığı tabakla üç evet alan Merve Karagül, kuliste beyninden sürekli 'Kolbastı' geçtiğini söyledi. 

111
Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Merve Karagül, çalıştığı iş yerinde Masterchef'e kabul edildiğini öğrendiğinde de kolbastı oynamış. Bunu duyan Mehmet Şef, Merve Karagül'den kolbastı oynamasını istedi.

211
Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Merve de eşlik etmelerini isteyince ortaya atılan isim sürpriz oldu. Koltuğundan kalkan Danilo Zanna, ceketini havalı bir şekilde çıkarttı. Kol düğmelerini açtı. Stüdyoya kolbastı müziği verilince de herkesi hayretler içinde bıraktı. 

311
Danilo Zanna kolbastı oynadı! Masterchef'te İtalyan enişte harbiden döktürdü

Trabzonlu yarışmacıya taş çıkartan Danilo Zanna, müthiş bir kolbastı şovu sergiledi. İtalyan eniştenin kolbastı oyunu izleyiciden de alkış aldı. 
Danilo Zanna'nın kolbastı oyunu - Video tıkla izle

411