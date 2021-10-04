Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanıyor evleri ayırdılar
Masterchef'in sempatik jürisi Danilo Zanna'dan kötü haber geldi. 9 yıldır birlikte olduğu eşi Tuğçe Demirbilek ile evleri ayırdığı söylenen Danilo Zanna boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2012 yılında evlenmişlerde. Zeno Tibet adında bir çocukları var.
Masterchef'in sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna uğruna Türkiye'ye yerleştiği 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor iddiası bugün magazin basınında gündem oldu. Uzun süredir birlikte paylaşım yapmayan çift Etiler'deki evlerini ayırdı.
Türkiye'ye gezmek amacıyla gelen ve ilk görüşte aşık olduğum dediği Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar veren Danilo Zanna kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
Türkiye'de bir çok televizyon programına katılan 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ortaya çıktı.
Son olarak temmuz ayında ailece tatile giden o günden beri birlikte poz vermeyen çift ayrılık sinyallerini vermişti. Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış.