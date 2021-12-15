BIST 2.168
DOLAR 14,75
EURO 16,63
ALTIN 836,40
HABER /  MAGAZİN

Danilo şef tek celsede boşandı

Danilo şef tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Abone ol

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

"Her şey yolunda"

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

İtalyan şef Zanna’nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi...
Foto Galeri MasterChef Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! Tazminat krizi... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?
Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman?
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım
VavaCars'tan 2022'de 200 milyon dolarlık yatırım
Yerli muzda 6 çeşit tescillenecek Mersin Valisi duyurdu
Yerli muzda 6 çeşit tescillenecek Mersin Valisi duyurdu
İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu
İstanbul'da 3 gün bu yollar trafiğe kapatılacak Valilik duyurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını duyurdu
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını duyurdu
20 bin atamayla ilgili flaş duyuru ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
20 bin atamayla ilgili flaş duyuru ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den muhalefete dolar kuru tepkisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den muhalefete dolar kuru tepkisi
Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı
Omicron yeni yılla beraber baskın varyant olacak! AB ülkelerini uyardı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı Eyleme devam kararı
Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı Eyleme devam kararı