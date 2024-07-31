Dang humması kabusu yayılıyor! 11 milyon şüpheli vaka...

Son yıllarda dang humması vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, 176 ülkede 11 milyon şüpheli vaka bildirildiğini açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Dang humması, daha çok Güneydoğu Asya’da yaygın görülen dang ateşinin (dengue fever) şiddetli bir formu olarak biliniyor.