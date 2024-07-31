Dang humması kabusu yayılıyor! 11 milyon şüpheli vaka...
Dünya Sağlık Örgütü, 176 ülkede 11 milyon şüpheli dang humması vakası bildirildiğini açıkladı. Dang hummasının spesifik bir tedavisi olmadığını vurgulayan Dr. M. Servet Alan, destekleyici tedaviler önerdi
Son yıllarda dang humması vakalarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, 176 ülkede 11 milyon şüpheli vaka bildirildiğini açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Dang humması, daha çok Güneydoğu Asya’da yaygın görülen dang ateşinin (dengue fever) şiddetli bir formu olarak biliniyor.
‘Dengue virüsü’ tarafından tetiklenen bu hastalık, sivrisineklerin insanlara virüsü bulaştırması sonucu ortaya çıkıyor.
Özellikle iklim değişikliği, kentsel genişleme ve su birikintileri gibi çevresel faktörler, sivrisineklerin üremesi için uygun koşullar sağlıyor ve bu da hastalığın yayılmasına katkıda bulunuyor.
Tıp ve sağlık bilimleri alanında dünyaca ünlü bir akademik dergi olan Lancet’te geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir makalede, ‘2024 yılı dang humması açısından tarihinin en kötü yılı olarak kaydedildi’ denildi.