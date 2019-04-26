Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!
Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçisi olan dünyanın en zengin playboyu Dan Bilzerian, doğum gününde beslediği boz ayıyla yine adından söz ettirdi.
Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu. Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı. Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.
Profesyonel bir poker oyuncusu olduğu iddia edilen Instagram kralı Dan Bilzerian'in lüks yaşantısının içinde kendisine ait uçağı, jeti hatta bir helikopteri ve yatları varken doğum günün gelen hediyeler ise bir merak konusu.