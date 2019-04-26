Dan Bilzerian'in olay yaratan doğum günü partisi!

Instagram'da 26,8 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak bilinen ünlü playboy Dan Bilzerian'in heyecan ve adrenalin tutkusu herkes tarafından biliniyor. Ekstrem sporlarla da arası çok iyi olan Instagram kralı Dan'in bir tutkusu da hayvanlar, daha öncesinde bir aslanla yan yana poz veren Bilzerian, bu sefer doğum gününde bir boz ayı beslerken ki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.