Damla Ersubaşı'nı aldattığı iddia edilen Mustafa Can Keser olay görüntülere bakın ne dedi
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nı aldattığı iddia edilen eşi Mustafa Can Keser, açıklama yaptı.
Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında hayatını işletmeci sevgilisi Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmişti. 2017 Yılında da kızı Zehra'yı kucağına alan Ersubaşı, şimdilerde ise ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Ersubaşı, yakın bir zamana kadar kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı.
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Eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edildi. Hatta Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde de görüntülendi.
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İddiaların ardından Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve çift, birbirlerini takipten çıktı.
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