Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser buzları eritti! Takibe başladılar
Eşi Mustafa Can Keser ile bir küsen bir barışan oyuncu Damla Ersubaşı, son olarak eşini sosyal medyadan birbirlerini karşılıklı silmişti. Çift, tekrar birbirlerini takibe başlayarak barışma sinyali verdi.
Yıllar önce izleyicinin karşısına Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle çıkan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile evliliklerinde gelgitli günlerden geçiyor. Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek ayrılık iddialarını güçlendirdiler.
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Damla Ersubaşı, 2017'de ilk kızları Zehra, 4 ay önce ise ikinci kızları Zeynep Nisa'yı kucağına aldı. Aile pozlarını sık sık paylaşan Ersubaşı'nın önceki günlerde eşini silerek takipçilerini şaşırtmıştı.
"Buzları eritti": Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşanan gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek barıştıklarının sinyalini verdi.
Geçtiğimiz aylarda da Damla Ersubaşı'nın işletmeci eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha sonra tekrar barışan çift o günden itibaren sıkıntılı günlerden geçiyorlar.