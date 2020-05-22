Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser buzları eritti! Takibe başladılar

Geçtiğimiz aylarda da Damla Ersubaşı'nın işletmeci eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha sonra tekrar barışan çift o günden itibaren sıkıntılı günlerden geçiyorlar.