Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! 'Hamileydim acımadınız'

Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Keser, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir." ifadelerini kullandı.