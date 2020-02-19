Damla Ersubaşı "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" sözlerine sert çıktı!
2016 senesinde işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Damla Ersubaşı, takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" sözlerine yanıt verdi.
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Kısa bir süre önce eşi Mustafa Can Keser'in ihanet iddialarının ardından çift barışarak mutlu hayatlarına devam ediyorlar.
2017'de ilk çocukları Zehra'nın dünyaya gelmesinin ardından, ikinci kızları Zeynep iki ay önce dünyaya gözlerini açtı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Bir takipçisi Ersubaşı'nın paylaşımına yaptığı "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunda bulundu.
Damla Ersubaşı takipçisinin bu yorumuna "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.