Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'in paylaştığı şiir hakkında ilk kez konuştu!
Son olarak eşi için yaptığı "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiirini paylaşan Mustafa Can Keser'in eşi Damla Ersubaşı, konu ile ilgili ilk kez konuştu.
İki ay önce doğum yapan Damla Ersubaşı, işletme sahibi eşi Mustafa Can Keser'le önceki gece objektiflere yansıdılar. Çift, çocukları için Mağazaları gezip alışveriş yaptılar. Çiftten Damla Ersubaşı, eşinin paylaştığı şiir hakkında ilk kez konuştu.
Snob Magazin'in haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı yaklaşık 2 ay oldu. Doğduğundan beri ilk defa dışarıya çıkabildik, bugün de onun için biraz alışveriş yapalım istedik.
Şu an da evde bakıcısıyla birlikte, bende sürekli telefondan kontrol ediyorum. Şimdiden çok özledim kızımı hızlıca eve gideceğim.” dedi.
Tekrar ekranlara dönmek istediğini belirten Ersubaşı, “Şu an için kızım çok küçük, ve yeni doğum yaptım. Bazı teklifler geliyor ama ilerleyen dönemlerde ekranlarda olmak isterim, setleri bende çok özledim.” dedi.