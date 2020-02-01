Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'in paylaştığı şiir hakkında ilk kez konuştu!

Snob Magazin'in haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ersubaşı, “Kızımızı kucağımıza alalı yaklaşık 2 ay oldu. Doğduğundan beri ilk defa dışarıya çıkabildik, bugün de onun için biraz alışveriş yapalım istedik.