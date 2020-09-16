Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı şiddet itirafı olay yaratmıştı
Sihirli Annem dizisinin Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşandı.
Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser avukatlarıyla katıldı.
Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı. Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.
Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darbettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.
Damla Ersubaşı, ve Keser'in kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.