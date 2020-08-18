Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den şiddet görmüştü yeni hamlesini yaptı
Boşanma aşamasında olan Damla Ersubaşı'nın Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğü ortaya çıkmasıyla Ersubaşı, yeni hamlesini yaptı ve Keser için koruma kararı çıkarttı.
4 yıl önce işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştiren Damla Ersubaşı'nın hayatı kabusa döndü. Boşanacağını açıklayan Ersubaşı'nın geçtiğimiz hafta Keser tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Keser de şiddet uyguladığını itiraf etti ve savunması 'pes' dedirtti. Ersubaşı, bu olayla üzerine kendisini ve çocuklarını korumaya aldırdı.
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in boşanma davası açıldı ve Ersubaşı, Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı. Günaydın'ın haberine göre, koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.
Eşini ve kardeşini kül tablasıyla dövdü: Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenildi. Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.
Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış. Damla Ersubaşı, 3 yıl önce yaşanan darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı: