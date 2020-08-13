Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser kül tablasıyla dayak yemiş! Skandal savunma

Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.