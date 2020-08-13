Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser kül tablasıyla dayak yemiş! Skandal savunma
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı Mustafa Can Keser'den 3 yıl önce şiddet gördüğü ortaya çıktı. Keser'in savunması duyanların ağzını açık bıraktı.
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile boşanma aşamasında olan Damla Ersubaşı, 4 yıldır evli olduğu eşinden boşanma kararı aldı. İkilinin ortak açıklamasında anlaşarak boşandıkları belirtilse de Ersubaşı'nın görümcesi Alev Keser ile 3 yıl önce Mustafa Keser tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.
Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Mustafa Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Keser'in ofisinde yaşanan darp sonrası Ersubaşı'nın eşinden şikayetçi olmadığı, görümcesi Alev Keser'in ise kardeşinin cezalandırılmasını istediği öğrenildi.
Kardeşinin şikayetinin ardından Keser, kasten yaralama suçundan 140 gün adli para cezasına çarptırılmış. Damla Ersubaşı, 3 yıl önce yaşanan darp olayıyla ilgili ifadesinde şunları anlattı:
"Eşime sürpriz yapmak için görümcemle sahibi olduğu gece kulübüne gittik. Ofisinde bizi dövdü. Polisler geldi, kurtulduk ama ben kendisinden şikayetçi değilim."