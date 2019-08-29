Damla Ekmekçioğlu çırılçıplak pozunu TEMA Vakfına bağış için paylaştı

Yeşili koruyalım diyerek paylaştı: Bu fotoğrafını yayınlayan Ekmekçioğlu, "Normal bir foto olsa dikkatinizi çekmeyecekti belki de, yeterli dikkati topladığımıza göre; İnsan doğanın bir parçasıdır. Yeşili koruyalım- Fidan bağışlayalım" diyerek TEMA Vakfı'na bağışta bulunulmasını istedi.