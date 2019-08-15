Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanınan ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın video çektikten sonra intihar etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla tanınarak ünlü damat adayı olarak anılan Uğur Doğan, evinde çektiği videonun ardından intihar etmişti. Damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada, "13.08.2019 günü saat: 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur.
Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır" denildi.
Ne olmuştu?
İntihar etmeden önce Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düşmüştü.