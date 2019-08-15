Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama

Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında tanınan ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın video çektikten sonra intihar etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama - Sayfa 1

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla tanınarak ünlü damat adayı olarak anılan Uğur Doğan, evinde çektiği videonun ardından intihar etmişti. Damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

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Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama - Sayfa 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada, "13.08.2019 günü saat: 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. 

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Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama - Sayfa 3

Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır" denildi.

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Damat adayı Uğur Doğan'ın intiharının ardından emniyetten açıklama - Sayfa 4

Ne olmuştu?

İntihar etmeden önce Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düşmüştü.

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