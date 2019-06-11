Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler

Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler

BURSA'nın İznik ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Sercan Balta’ya gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.

Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler - Sayfa 1

İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. 

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Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler - Sayfa 2

Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı. 

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Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler - Sayfa 3

Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

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Damadın ağzına emzik verip etek giydirdiler - Sayfa 4
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