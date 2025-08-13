Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi

GVDS; tüm gemi ve denizaltılarda 7/24 esasına göre çalışıyor ve çok yüksek hazır bulunma, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini kazanıyor. Bugüne kadar üretilen GVDS ve DBDS ürün ailesinin toplam kullanım süresi 300 yılı aştı. Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan diğer gemi ve denizaltılar da GVDS ve DBDS sistemi entegrasyonu için teslim sırasını bekliyor.