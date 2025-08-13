BIST 10.963
Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, gemi ve denizaltıların kalbi olan Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) ürün ailesi 60. teslimat başarısına ulaştı.

Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi - Resim: 1

Yazılım tabanlı çözümleriyle yurt içinde ve dışında çeşitli sorumluluklar üstlenen HAVELSAN, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen platformlara güç katıyor. Milli imkanlarla geliştirilen GVDS, denizaltılarda Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) olarak adlandırılıyor.

Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi - Resim: 2

GVDS ve DBDS ürün ailesi, modern deniz platformlarının kalbi olarak, veri akışını ve sistem entegrasyonunu en zorlu koşullarda dahi yüksek performansla sağlıyor. HAVELSAN, GVDS ürün ailesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 yılda 60. teslimatını gerçekleştirdi. GVDS son teslimatına yönelik olarak MİLGEM 8. gemide kullanılmak üzere fabrika kabul testlerinden A notu alarak geçti.

Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi - Resim: 3

Toplam kullanım süresi 300 yılı aştı

Suüstü gemileri ve denizaltılar için veri dağıtım sistemleri tasarlayan HAVELSAN, ilk GVDS teslimatını 15 yıl önce MİLGEM-1 olarak da bilinen TCG Heybeliada’ya yapmıştı.

Dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurmasını sağlıyor 60. teslimat gerçekleştirildi - Resim: 4

GVDS; tüm gemi ve denizaltılarda 7/24 esasına göre çalışıyor ve çok yüksek hazır bulunma, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini kazanıyor. Bugüne kadar üretilen GVDS ve DBDS ürün ailesinin toplam kullanım süresi 300 yılı aştı. Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan diğer gemi ve denizaltılar da GVDS ve DBDS sistemi entegrasyonu için teslim sırasını bekliyor.

