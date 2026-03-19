Dalgalanma sürüyor: Brent petrol 110 doların altına geriledi

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrol, saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 95,9 dolar seviyesinde alıcı buldu.

Orta Doğu'daki belirsizlik brent petroldeki dalgalanmayı sürdürüyor. İran’ın güneyinde, Basra Körfezi çevresinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine yönelik saldırılar ve ardından gelen karşılıklı misillemeler piyasalarda sert fiyatlamalara yol açtı.

İRAN'IN RİYAD VE KATAR MİSİLLEMLERİ BASKIYI ARTIRDI

İran yönetimi, enerji altyapısının yeniden hedef alınması halinde “sıfır kısıtlama” ile karşılık verileceği uyarısında bulunurken, Katar ve Kuveyt dahil bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırılar da tansiyonu yükseltti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI FİYATLAMAYI GEVŞETTİ

Ancak fiyatlardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından kısmen geri çekildi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya İran’ın petrol ve doğalgaz altyapısının hedef alınmaması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla, açık denizde tankerlerde tutulan İran petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çifte standart sürüyor! FIFA, skandal İsrail kararını duyurdu
Çifte standart sürüyor! FIFA, skandal İsrail kararını duyurdu
Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını rekor seviyede
Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını rekor seviyede
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Pakistan'dan nükleer füze açıklaması! ABD iddialarına yanıt
Pakistan'dan nükleer füze açıklaması! ABD iddialarına yanıt
Fenerbahçe'de yerli oyuncular Domenico Tedesco'dan şikayetçi
Fenerbahçe'de yerli oyuncular Domenico Tedesco'dan şikayetçi
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurdu
The Economist’ten çarpıcı kapak: Kör Öfke Operasyonu
The Economist’ten çarpıcı kapak: Kör Öfke Operasyonu
Hakan Fidan'dan Katar'da flaş açıklamalar! İran'a uyarı
Hakan Fidan'dan Katar'da flaş açıklamalar! İran'a uyarı
İspanya Başbakanı Sanchez, 'savaşa hayır' dedi: Türkiye'den destek geldi
İspanya Başbakanı Sanchez, 'savaşa hayır' dedi: Türkiye'den destek geldi