Daikin'den hava temizleme cihazlarında yıl sonuna özel fırsatlar

Daikin, yıl sonuna özel hazırladığı kampanya kapsamında hava temizleme teknolojisine sahip MC30Y ve MC55W modellerini avantajlı fiyatlara tüketicilerle buluşturuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, 31 Aralık 2025'e kadar geçerli yıl sonuna özel kampanyasını markanın 'hava kaliteniz yaşam kalitenizdir' anlayışı kapsamında tüketicilerin kendileri ve sevdikleri için daha temiz bir yaşam alanı oluşturabilmeleri adına sunuyor.

Günlük yaşamın büyük bölümünün geçtiği ev, ofis veya okul gibi kapalı alanlarda hava kalitesi, yaşam kalitesinin belirleyici unsurlarından biri haline geliyor.

Bir insan günde ortalama 20 bin kez nefes alırken, bu nefeslerin büyük çoğunluğu özellikle soğuk dönemlerde kapalı alanlarda gerçekleşiyor. Yetersiz havalandırma, toz, polen ve kötü kokular gibi etkenler, hem sağlığı hem de konforu olumsuz etkiliyor.

Daikin Hava Temizleme Cihazları, gelişmiş teknolojileriyle bu görünmez tehditleri ortadan kaldırıyor. Kapalı alanlarda hava kalitesini sürekli olarak iyileştirerek kullanıcıların daha sağlıklı, daha konforlu ve daha dengeli bir ortamda yaşamasını sağlıyor.

Daikin'in patentli Flash Streamer teknolojisi, hava temizleme cihazlarının merkezinde yer alıyor. Bu teknoloji, yüksek hızlı elektronlar sayesinde havadaki zararlı maddeleri moleküler düzeyde parçalayarak etkisiz hale getiriyor.

Böylece polen, toz, küf ve kötü kokular ortadan kaldırılarak iç mekanlarda derinlemesine bir temizlik sağlanıyor. Cihazlarda yer alan elektrostatik HEPA filtre, havadaki en küçük partikülleri bile yakalayarak solunan havayı daha temiz ve sağlıklı hale getiriyor.

Enerji tasarrufu modu kullanıcıların bütçesini koruyor

Uzun ömürlü filtre sistemi sayesinde kullanıcılar, cihazlarını uzun yıllar boyunca ilk günkü performansıyla kullanabilirken, düzenli bakım ve temizlikle bu verimlilik korunuyor, böylece sürdürülebilir bir temizlik anlayışı sunuluyor.

Daikin, iç mekanlarda konforun yanında sessizliği ve tasarımı da ön planda tutuyor. Cihazların sessiz çalışma özelliği, gece uykusunda ya da ofis ortamında kesintisiz bir çalışma sağlıyor.

Bazı modellerde bulunan nemlendirme fonksiyonu, kuru havanın neden olduğu boğaz tahrişi ve cilt kuruluğu gibi sorunları önleyerek ortamdaki nem dengesini koruyor.

Kullanıcılar, akıllı kontrol sistemi sayesinde hava kalitesini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve cihazı mobil uygulama üzerinden kolayca yönetebiliyor. Enerji tasarrufu sağlayan çalışma modlarıyla Daikin, çevre dostu kullanımın yanında, kullanıcıların bütçesini de koruyor.