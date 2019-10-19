Daha hasadı başlamadan çoğu satıldı bir tanesi 4 adet portakala eşdeğer
Kivi cenneti olarak bilinen Yalova'da bu yıl daha hasadı başlamadan yüzde 80'i satılan meyve, hem çiftçinin hem de alıcısının yüzünü güldürdü.
Yalova'da, çiftçiden fiyatının kilogram başına 4,20-4,50 TL olarak çıkan kivilerin yüzde 80’i, hasat başlamadan tüccarlar tarafından satıldı. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ise, bu yıl rekoltenin 35 bin ton olmasını beklediklerini kaydetti.
Tunalı, “Ürünümüz şu anda hasada gelmek üzere. Muhtemelen ayın 25’i civarında kivide hasat başlayacak. Yalova’da bu yıl beklediğimiz rekolte 35 bin ton, Türkiye genelinde ise 60 bin ton rekolte bekliyoruz. Yalova, Türkiye’nin yüzde 55-60’ını tek başına üretiyor. Tüketim daha fazla. Zaman zaman İran’dan alıyoruz. Tüketim 100 bin ton civarında. Yalova’da üretici sayımız yaklaşık 750 civarında'' dedi
Kivinin üreticiden çıkış fiyatının da kilogram başına 4,20 TL ile 4,50 TL arasında olduğunu söyleyen Tunalı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Çiftçi memnun: “Ürünün kalitesine göre farklı fiyatlarda satıldı. Çok kaliteli ise kilogramı 4,5 TL’ye satıldı. Şu anda çiftçi bu işten memnun. Ürünlerin yüzde 80’i satılmış durumda."