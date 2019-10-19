Daha hasadı başlamadan çoğu satıldı bir tanesi 4 adet portakala eşdeğer

Tunalı, “Ürünümüz şu anda hasada gelmek üzere. Muhtemelen ayın 25’i civarında kivide hasat başlayacak. Yalova’da bu yıl beklediğimiz rekolte 35 bin ton, Türkiye genelinde ise 60 bin ton rekolte bekliyoruz. Yalova, Türkiye’nin yüzde 55-60’ını tek başına üretiyor. Tüketim daha fazla. Zaman zaman İran’dan alıyoruz. Tüketim 100 bin ton civarında. Yalova’da üretici sayımız yaklaşık 750 civarında'' dedi