Daha 8 yaşındaydı! Özel halk otobüsünün altında kalarak can verdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.