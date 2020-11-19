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'Dağlık Karabağ' sonrası Ermeniler bakın ne düşünüyor! Bomba anket sonuçları

DAĞLIK KARABAĞ'daki çatışmalarda yenilgiye uğrayan Ermenistan, Rusya'nın devreye girmesiyle Azerbaycan ile anlaşma imzalamıştı. Çatışmalar sonrası Ermeni halkının neler düşündüğünü ortaya koyan ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Anket kuruluşları birliği Gallup International Association’ın bir üyesi olan MPG LLC şirketi tarafından Radyo Sputnik’in talebi üzerine gerçekleştirilen anket, Ermenistan vatandaşlarının büyük kısmının Rusya’ya karşı olumlu bir tavır güttüğünü ve Rusya’yı Ermenistan’a karşı dost bir ülke olarak gördüğünü ortaya koydu.

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Ankete katılanların yüzde 83.8’i, Rusya’ya olumlu, yüzde 9.4’ü ise olumsuz yaklaştığını belirtirken, yüzde 6.8’i de çekimser oy kullandı.

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Hangi ülkelerin Ermenistan için dost olduğu sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 62.3’ü Rusya’yı seçti.

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Ankete katılanların yüzde 84.6’sı Rusya’nın Ermenistan’ın müttefiki olduğunu düşünüyor, yüzde 11.8’i ise aksini savunuyor.

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