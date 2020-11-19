'Dağlık Karabağ' sonrası Ermeniler bakın ne düşünüyor! Bomba anket sonuçları

Anket kuruluşları birliği Gallup International Association’ın bir üyesi olan MPG LLC şirketi tarafından Radyo Sputnik’in talebi üzerine gerçekleştirilen anket, Ermenistan vatandaşlarının büyük kısmının Rusya’ya karşı olumlu bir tavır güttüğünü ve Rusya’yı Ermenistan’a karşı dost bir ülke olarak gördüğünü ortaya koydu.