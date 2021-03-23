Dağ yürümeye başladı! İzmir'de eve girenlerin başı dönüyor halk şaşkına döndü
İZMİR'de Harmandalı bölgesinde yaşayan halk yıllardır diken üstünde yaşıyor. Hayatları kabusa dönen halk sorunlarına çözüm istedi.
İzmir’in Çiğli ilçesindeki yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşti. Kayma ve yarıklar sonucu bölgedeki 8 evin risk altında olduğu belirtildi.
Bir insan boyunda oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşadığını ifade etti.
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, heyelan nedeniyle böyle bir durumun oluşmadığını, kayma ve yarıkların çöp tesisindeki metan gazı ile suyun sıkışması ve sondaj çalışmalarının sebep olduğunu iddia etti.
Muhtar Kazar, alandaki sorunların deprem ve sel felaketlerinden önce başladığını ve uzun süredir bu sorun için bilimsel çalışma talep ettiklerini sözlerine ekledi.