D vitamini eksikliği neden olur? D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
D vitamini eksikliği toplumda yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri. Isınamama, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlere neden olan D vitamini eksikliği neden olur? Nasıl giderilir? İşte yanıtı...
D Vitamini Nedir?
Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok mühimdir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.
D Vitamini Eksikliği Belirtileri
D vitamini eksikliği vücudun her bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. D vitamini eksikliği kan tahlili ile ortaya çıkmaktadır ve kişide çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. D vitamini eksikliği olan kişiler kendindeki belirtileri dikkatlice takip edip gerekli tahlil ve tetkiklerini yaptırmaları gerekmektedir.
D vitamini eksikliği genellikle kendini aşağıdaki belirtilerle göstermektedir.
Sürekli ısınamama ve üşüme problemi
Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe
Genel yorgunluk ve halsizlik hali
Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı
Denge problemi ve kuvvet kaybı
Sık sık beliren baş ağrısı
Depresyon
Sürekli değişen ruh hali
Tırnak ve saç dökülmesi
İnce eklemlerde ağrı
Terleme
Gözaltlarındaki morarma
Uyku sorunları
D Vitamini Eksikliği Nedenleri
D vitamini eksikliği nedenleri çoğunlukla farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. D vitamini eksiliğinin bazı nedenleri;
Güneş ışınlarından yeterince faydalanmamak
Obezite
Yeterli ve sağlıklı beslenmeme
D vitamini sentezinin ve atılımının azalması
Karaciğer yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği
Genetik hastalıklar
Sağlıksız yaşam tarzı