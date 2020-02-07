CZN Burak'ın sevgilisi TikTok fenomeni Aslı Güler'i gören şoke oluyor!
Devasa yemek videolarıyla şöhreti yakalayan CZN Burak2ın sevgilisini görenler gözlerine inanamıyor.
CZN Burak'ın sevgilisi Loreal'in eski reklam yüzü aynı zamanda da Tiktok fenomeni Aslı Güler. İkili henüz yan yana paylaşım yapmasa da bunu cümle alem biliyor. Çünkü her anlarını sosyal medyada yayınlıyorlar.
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Tiktok fenomeni Aslı Güler, Instagram hikaye kısmında çokça CZN Burak paylaşımı yapıyor.
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Devasa yemek videolarıyla Türkiye'nin sevdiği isimler arasına giren CZN Burak, öncede Aslı Güler'in yakın arkadaşı Merve Yalçın'la beraberdi.
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Neden ayrıldıkları belli değil ama ilginç bir şekilde kısa bir süre sonra CZN Burak eski sevgilisi Merve'nin en yakın arkadaşı Aslı'yla aşk yaşamaya başladı.
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