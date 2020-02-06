CZN Burak'ın restoranındaki kavga cinayetle bitti! Garsonlar birbirine girdi
CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda çalışan garsonlar arasında kavga cinayetle son buldu. Garsonlardan biri, bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladı.
Yaptığı yemeklerin sunumuyla ve çektiği videolarla sosyal medyada fenomen haline gelip CZN Burak adıyla tanınan Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında çalışanlar arasında kavga çıktı. İşletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma esnasında ortam gerildi.
İlk olarak sözlü tartışma ile başlayan gerginliğin dozu arttı. İddialara göre, garsonlardan Mehmet G., nargile yapan Suriye uyruklu Zekeriya H.'den servis açmasını istedi ancak Zekeriya H., arkadaşının isteğini yerine getirmedi.
Bu durum ortalığın gerilmesine neden oldu ve sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İki garson arasında çıkan kavga, diğer garsonlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı.
Yaşanan tartışma sonrası siniri geçmeyen Zekeriya H., iddialara göre Mehmet G.'ye dışarıda bir yerde buluşmaya çağırdı. Gecenin geç saatlerinde restoranın yakınlarında buluşan ikili arasında yeniden tartışma çıktı.