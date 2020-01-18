CZN Burak Özdemir Twitter'ı ayağa kalktı Burak Özdemir bakın kim çıktı öldü dendi
Yemek videolarıyla sosyal medyada ünlenen CZN Burak, 'AllahRahmetEylesinCznBurak' etiketiyle TT oldu. Burak Özdemir, şaka olduğunu açıkladı.
Yaptığı devasa yemeklerle beraber çektiği videolarla sosyal medya fenomeni haline gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in Twitter'da bir anda öldüğü haberleri yayıldı. CZN Burak, ''AllahRahmetEylesinCznBurak' etiketi altında gündeme taşındı.
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Hayranlarının paniğe kapıldığı Burak Özdemir, hemen Twitter'da açıklama yaptı ve bunun gerçeği yansıtmadığını, kötü bir şaka olduğunu söyledi.
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26 yaşındaki CZN Burak, çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuştu. Dünyaca ünlü hesapların videolarını paylaştığı ismin restoranına şimdi milyonlarca insan akın ediyor.
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Peki, CZN Burak lakaplı Burak Özdemir kimdir?
Burak Özdemir 24 Mart 1994 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aslen Hataylı ve koç burcu.
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