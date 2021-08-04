CZN Burak Özdemir Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov' yaptı!

Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktada etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.