CZN Burak Özdemir Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov' yaptı!
ANTALYA yangınında CZN Burak şovu... Kamuoyunda 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in, günlerdir alevlerle mücadelenin devam ettiği Antalya'da çektiği ve "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana birçok noktada etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın bölgelerine giden birçok ünlü de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin sekiz gündür kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de 'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir oldu.
Burak Özdemir'in, sosyal medyada gündem olan videolarda; üzerinde beyaz gömlek ve beyaz ayakkabıyla, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.
Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşaade altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaştı.
İŞTE CZN BURAK'IN SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULAN 'ŞOV' GİBİ YANGIN SÖNDÜRME VİDEOSU
"Yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdi"
Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangını söndürme çalışmalarını şova çevirdiği" şeklinde yorumlarda bulundu.