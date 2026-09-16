CW Enerji, geleceğin konut ve yapılarının enerji altyapısını uçtan uca ele alıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisinden depolamaya, elektrikli araç şarj çözümlerinden ısı pompalarına, solar akıllı ev sistemlerinden akıllı enerji yönetimine kadar farklı teknolojileri bir araya getiren CW Enerji, yapıların kendi enerjisini üretebildiği, depolayabildiği ve tüketimini yönetebildiği bütünleşik enerji sistemleri geliştirmeye odaklanıyor.

CW Enerji, bu çözümlerle mimar, mühendis, müteahhit ve proje geliştiricilerin enerji altyapısını bütünsel şekilde planlamasına yönelik çözümler sunarken, enerji teknolojilerinin gayrimenkullerin geleceğe hazırlığında daha belirleyici bir unsur haline gelmesini hedefliyor.

"Enerji altyapısı, gayrimenkulün değerini belirleyen önemli unsurlardan biri haline geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, gayrimenkul ve yapı sektöründe enerji teknolojilerinin artan önemine dikkati çekerek, "Bugün bir konut satın alırken veya yeni bir proje geliştirirken konumunu, metrekaresini, mimarisini ve sunduğu sosyal olanakları konuşuyoruz. Artık bu kriterlere enerji teknolojisi de ekleniyor. Yeni bir yapı seçerken yalnızca kaç metrekare olduğunu değil, kendi enerjisini üretip üretmediğini, ürettiği enerjiyi depolayıp depolayamadığını ve bu enerjiyi ne kadar akıllı yönetebildiğini de sorguluyoruz. Çünkü enerji altyapısı, günümüzde gayrimenkulün değerini ve geleceğe ne kadar hazır olduğunu belirleyen önemli unsurlardan biri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Sarvan, CW Enerji olarak enerji teknolojilerini birbiriyle entegre çalışan bütünsel bir ekosistemin parçaları olarak ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi sistemlerimizle yapılarda elektrik üretimini mümkün hale getirirken, enerji depolama çözümlerimizle üretilen enerjinin ihtiyaç duyulan zamanda kullanılabilmesine imkan sağlıyoruz. Elektrikli araç şarj çözümlerimizle yapıları elektrikli mobilitenin ihtiyaçlarına hazırlıyor, ısı pompası teknolojilerimizle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarına yönelik enerji verimli çözümler sunuyoruz. Solar akıllı ev sistemleri ve beyaz eşya entegrasyonuyla da enerjiyi yaşam alanlarının bütününe taşıyoruz. Tüm bu sistemlerin tek bir uygulama üzerinden izlenebilmesi ve yönetilebilmesiyle kullanıcıların enerji üretiminden depolamaya, tüketimden sistem performansına kadar tüm süreci kolaylıkla takip edebilmesini hedefliyoruz. Kısacası enerjinin üretildiği, depolandığı, verimli kullanıldığı ve akıllı şekilde yönetildiği uçtan uca bir yaşam ekosistemi sunuyoruz."

Hedeflerinin mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin ve proje geliştiricilerin enerji altyapısını daha projenin tasarım aşamasında bütünsel biçimde ele alabilmelerini sağlamak olduğunu aktaran Sarvan, enerji teknolojilerinin gayrimenkul sektörünün farklı paydaşları açısından farklı avantajlar oluşturduğunu ifade etti.

Sarvan, mimarlar açısından sürdürülebilirlik ve teknolojiyle bütünleşen tasarım anlayışının, mühendisler açısından farklı enerji sistemlerinin uyum içerisinde çalıştığı bütünleşik altyapının önem kazanacağını, müteahhitler ve proje geliştiriciler açısından ise enerji teknolojilerinin projeleri rakiplerinden ayrıştırabilecek, projeye rekabet ve satış değeri kazandırabilecek yeni bir unsur haline geleceğini belirtti.

Kullanıcılar artık enerji giderlerini daha etkin yönetebilecekleri, kendi enerjilerini üretebilecekleri, ürettikleri enerjiyi depolayabilecekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda akıllı şekilde kullanabilecekleri bir yaşam modeli istediklerini kaydeden Sarvan, "Bir bina yalnızca bugünün ihtiyaçları düşünülerek inşa edilmiyor, onlarca yıl boyunca yaşayacak bir yapı ortaya koyuluyor. Dolayısıyla bugün atılan her adımın geleceğin enerji dünyasını da hesaba katması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.