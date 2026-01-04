BIST 11.498
Cüneyt Özdemir'in annesi hayatını kaybetti

Cüneyt Özdemir'in annesi hayatını kaybetti

Gazeteci ve televizyoncu Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir hayatını kaybetti. Acı haberi Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı cenaze ilanıyla kamuoyuna duyurdu.

Son yıllarda Youtube'da yaptığı yayınlarla meslek hayatını sürdüren gazeteci Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

HIDIRLIK MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Cüneyt Özdemir paylaşımında, “Ahmet Özdemir’in kıymetli eşi, Nimet Özdemir, Sema Akbel Özdemir ve Cüneyt Özdemir’in sevgili anneleri, Erhan Akbel’in ve Zeynep İnanoğlu Özdemir’in kaynvalideleri, Alp, Lena, Öykü ve Arda’nın anneanneleri, Ali Mavi’nin babaannesi, Novi’nin büyükannesi Hamiyet Özdemir vefat etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Hamiyet Özdemir’in cenazesi, 4 Ocak 2026 Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii’nden kaldırılarak Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cüneyt Özdemir'in annesi hayatını kaybetti - Resim: 0

