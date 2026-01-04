BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Cüneyt Özdemir'in acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Cüneyt Özdemir'in acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, üç aydır tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Hamiyet Özdemir için düzenlenen cenaze töreni, öğle namazının ardından Çorum Akşemseddin Camii’nde kılınan namazla başladı.

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 3 aydır tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Özdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Çorum Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamiyet Özdemir, Hıdırlık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cüneyt Özdemir, babası Ahmet Özdemir, yakınları ve bazı basın kuruluşlarından meslektaşları katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi
İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı
Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü