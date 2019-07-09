Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nı kızdıran yorum! Kitabın gerçek satış rakamını duyurdu
Şeyma Subaşı'nın birçok kişiden eleştiri alan "Sadece Şeyma" kitabının 40 binin üzerinde sattığı söyleniyordu. Cüneyt Özdemir, yeni videosunda kitabın ne kadar sattığını duyurdu.
Son günlerin en çok konuşulan ikilisi hiç şüphesiz Cüneyt Özdemir ve Şeyma Subaşı'dır. Çünkü Şeyma Subaşı bir kitap çıkarmış, Cüneyt Özdemir de videolarında kitabın satırlarını okuyarak resmen alay etmişti. Kitabın her yerde 40 bin sattığı söylenirken Habertürk, aslında rakamın o kadar olmadığını sitesinden paylaşmıştı. Cüneyt Özdemir ise yeni videosunda takipçilerine, 'Sadece Şeyma' kitabının ne kadar sattığını söyledi.
YouTube yüklediği yeni videosuna “Herkese merhaba, bugünki konumuz, Şeyma… Dermişim” diyerek başlayan Cüneyt Özdemir, “Yeter abi Şeyma, Şeyma yani…” yine meşhur gülüşünü yaptı.
Eleştirilere yanıt verdi: Ayrıca bir takipçisinin kendisine mesaj attığını ve her sabah programlarda kendisinin konuşulduğunu öğrendiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, “Tembeller çünkü, sallayacaklar tabi. Her gün konuştukları kadın bir kitap yazmış. Biriniz de alın okuyun değil mi? Kim okuyor, kardeşiniz okuyor.” şeklinde yanıt verdi.
Kitabın satış rakamı: Sözlerine devam eden Cüneyt Özdemir, şu ifadelere yer verdi; "Bir kitap eleştirisi yapmayacak mıyız yani. Sonuçta birisi iddialı bir şekilde kitap yazdım diyor. Çok satan diyor. Ki çok da satmamış. 4 bin 500 satmış. HaberTürk’ten arkadaşımız ortaya çıkarttı.”