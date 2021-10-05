Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?
Şarkıcı Edis'in hayat hikayesini anlatan 'Starlight' belgeseli sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Cüneyt Özdemir'den Edis'e tepki geldi.
Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen "Starlight" isimli belgeseli, 30 Eylül'de yayınlandı. Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmaya imkan sağladı.
Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiği Starlight'ta anlatıldı.
Belgeselde ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler yer aldı.
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Netflix belgeseli "İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..." sözleriyle duyurmuştu.