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Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Şarkıcı Edis'in hayat hikayesini anlatan 'Starlight' belgeseli sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Cüneyt Özdemir'den Edis'e tepki geldi.

Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen "Starlight" isimli belgeseli, 30 Eylül'de yayınlandı. Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmaya imkan sağladı.

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Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

 Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiği Starlight'ta anlatıldı.

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Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Belgeselde ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler yer aldı.

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Cüneyt Özdemir'den Netflix'e Edis belgeseli tepkisi: Tarkan sen neyi bekliyorsun?

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Netflix belgeseli "İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..." sözleriyle duyurmuştu.

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