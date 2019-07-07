Cüneyt Özdemir yine alay edince Şeyma Subaşı bu sefer sessiz kalmadı! Yanıtı olay oldu

Bütün köşe yazarları ve spikerler: Bunun üzerinde Şeyma Subaşı ise, sosyal medya hesabından isim vermeden Cüneyt Özdemir'e göndermede bulundu. Subaşı, kızı ile yaptığı paylaşımda "Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş; bütün köşe yazarları ve spikerler sadece beni konuşuyormuş" diyerek kahkaha attı.