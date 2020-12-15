Cüneyt Özdemir Tweet attı RTÜK'ü etiketledi Blu TV Çıplak dizisini kaldırdı
Cüneyt Özdemir bir videosunda Blu TV'de yayımlanan Çıplak dizisinin müstehcenliğinden bahsetti. Özdemir paylaşımına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i de etiketledi. Çıplak dizisi Blu TV'den kaldırıldı.
Blu TV'de 6 aydır Çıplak adında bir gençlik dizisi yer alıyordu. TN Yapım imzalı, yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, dizinin başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı internet dizisiydi.
Fakat BluTV, 2. sezon hazırlıkları yapan 'Çıplak' dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Çıplak dizisinin, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından kaldırılması tepkilere neden oldu.
Özdemir, "Aman RTÜK Başkanı Bekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" diyerek Çıplak dizisi hakkında tweet paylaştı.
Özdemir'in paylaşımının ardından ise RTÜK harekete geçti ve Blu TV, Çıplak dizisini yayından kaldırdı. Sosyal medya da hem Cüneyt Özdemir'e hem de Blu TV'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.