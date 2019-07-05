Cüneyt Özdemir 'Sadece Şeyma' kitabını ti'ye aldı! Şeyma Subaşı'na olay çağrıda bulundu
Son YouTube videosuna Şeyma Subaşı'nın 3 editörle çalışarak çıkardığı kitaptan okuduğu satırlarla başlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, çağrısıyla gündeme gündeme oturdu.
Geçtiğimiz aylarda kitap çıkaracağını ve kendi hayatından kesitleri anlatacağını söyleyen Şeyma Subaşı, büyük tepki çekmişti. Sonunda kitabını çıkaran Subaşı, okuyanlar tarafından da eleştiri almıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, sosyal medyadan kitabı okuyacağını belirterek Şeyma'yı birlikte okumaya davet etti.
Son videosunun girişinde kitaptan bahsetmeden önce birkaç satır okuyan Cüneyt Özdemir, kendisini gülmekten alıkoyamadı. Özdemir, kitaptan bahsettiğinde ise "Şeyma, Sayın Şeyma Subaşı, siz yazmışsınız biz de okuyacağız tabii ki. Bakıyorum, gayet afili bir kitap yazmışsınız." yorumunda bulundu.
Videonun devamında biraz kitaptan bahseden Özdemir, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Bakıyorum fotoğraflar, alıntılar, anılar, günlükler, çeşitli detaylar, kıskançlıklar, perde arkası, yemek tarifleri…"
Ben 13 kitap yazdım bir editörle çalıştım: "Gerçi siz yazmamışsınız 3 tane editör yazmış, ÜÇ. Ben 13 kitap yazdım hep bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalışıyor."