Cüneyt Özdemir 'Sadece Şeyma' kitabını ti'ye aldı! Şeyma Subaşı'na olay çağrıda bulundu

Son videosunun girişinde kitaptan bahsetmeden önce birkaç satır okuyan Cüneyt Özdemir, kendisini gülmekten alıkoyamadı. Özdemir, kitaptan bahsettiğinde ise "Şeyma, Sayın Şeyma Subaşı, siz yazmışsınız biz de okuyacağız tabii ki. Bakıyorum, gayet afili bir kitap yazmışsınız." yorumunda bulundu.