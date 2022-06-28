Cüneyt Arkın'ın ilginç vasiyeti! Atı 'Hasretim'in yanına gömülmek istemiş
TÜRK sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın yıllar önce verdiği bir röportajdaki vasiyeti ortaya çıktı. Bakın Cüneyt Arkın nereye gömülmek istemiş?
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur) 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta Oyuncu dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Cüneyt Arkın'ın yıllar önce verdiği bir röportajdaki vasiyeti ise gündem oldu.
Ölümden korkmuyorum, tek isteğim Betül'den önce...
Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" diyerek bir kez daha dile getirdi.
Usta oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportajdaki vasiyeti ise gündem oldu. Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar ilginç vasiyette de bulunmuş.
Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuştu.