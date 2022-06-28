Cüneyt Arkın'ın ilginç vasiyeti! Atı 'Hasretim'in yanına gömülmek istemiş

Ölümden korkmuyorum, tek isteğim Betül'den önce...

Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" diyerek bir kez daha dile getirdi.