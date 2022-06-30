Cüneyt Arkın'ın cenazesi kalkıyor eşi ve çocukları uğurluyor! İlk eşinden olan kızı ise...
Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında yaşamını yitirmişti. Cüneyt Arkın bugün öğle namazını takiben toprağa verilecek. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül ve oğulları Kaan ve Murat Arkın AKM'deki anma töreninde yer alıyor. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden Filiz Canlı isimli bir kızı vardı. İşte Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni:
Türkiye sinemasının aksiyon yıldızı Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün kaldırılıyor. Ünlü aktörün cenaze programı AKM'deki anma ile başladı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ve çocukları Kaan ve Murat Arkın naaşın başından ayrılmadı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan ve yok saydığı kızı Filiz Canlı'nın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninden gelen ilk bilgiler:
28 Haziran 2022 günü ölüm haberi gelen Cüneyt Arkın, 85 yaşındaydı. KOAH hastası olan Cüneyt Arkın evinde fenalaşınca Liv Hospital hastanesine kaldırılmıştı. Hastaneye ulaştığında ünlü sanatçının öldüğü belirlenmişti. Kalbi durduğu için hayata veda eden Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Cüneyt Arkın'ın tabutunun Türk bayrağına sarılmış olması dikkat çekti.
Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılInacak. Öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrası Cüneyt Arkın, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.