Cüneyt Arkın'ın cenazesi kalkıyor eşi ve çocukları uğurluyor! İlk eşinden olan kızı ise...

Türkiye sinemasının aksiyon yıldızı Cüneyt Arkın'ın cenazesi bugün kaldırılıyor. Ünlü aktörün cenaze programı AKM'deki anma ile başladı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ve çocukları Kaan ve Murat Arkın naaşın başından ayrılmadı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan ve yok saydığı kızı Filiz Canlı'nın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninden gelen ilk bilgiler: