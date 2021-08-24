Cüneyt Arkın'ın 'Amerikan traşı' çıkışına oyuncu Celil Nalçakan'dan isyan dolu cevap
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, tarih bilinci olanın Amerikan tıraşı yaptırmayacağını, küpe takmayacağını ileri sürdüğü açıklaması sosyal medyada hem tepki aldı hem desteklendi. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Arkın'ın bu çıkışına isyanla karışık bir yanıt verdi.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi. Bu açıklama sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Kimi destekledi, doğru buldu; kimi de usta sanatçıyı eleştirdi. Son dönemde toplumsal olaylarla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.
İnceden inceye eleştirdi
Nalçakan, sosyal medyada konuya ilişkin paylaştığı yorumunda, inceden inceye eleştirerek ve sözlerine dikkat etmeye çalışarak Arkın için şu sözleri sarf etti:
"Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına?"
"Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"
İşte Nalçakan'ın o paylaşımı...