Cüneyt Arkın'ın 'Amerikan traşı' çıkışına oyuncu Celil Nalçakan'dan isyan dolu cevap

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi. Bu açıklama sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Kimi destekledi, doğru buldu; kimi de usta sanatçıyı eleştirdi. Son dönemde toplumsal olaylarla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.