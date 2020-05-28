Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti sevenlerini işte böyle uyardı
Usta isim Cüneyt Arkın, hakkında çıkan asılsız haberler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. O paylaşımlara sitem etti.
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında yapılan bazı asılsız haberler veya ''Cüneyt Arkın öldü'' haberleri sevenlerinin yüreklerini ağzına getiriyor. Son olarak yine Sosyal paylaşım platformu Facebook'ta bulunan bazı sayfalar, Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun kötü olduğunu iddia etti.
Usta sanatçı Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara tepki gösterdi. Konuyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yeşilçam'ın efsanesi, takipçi kazanmak için yapılan bu tür haberlerden şikayetçi olduğunu belirterek şunları yazdı:
"Özelikle bazı Facebook sayfalarında sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Tek dertleri beğeni ve takipçi kazanmak adına yapılan bu tür paylaşımlara itibar etmeyin. Bu bilgilendirme mi paylaşıp yanlış anlaşılmaların önüne geçerseniz sevinirim."
Peki, Cüneyt Arkın kimdir?
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Babası Kurtuluş Savaşı'na katışmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.