Cüneyt Arkın o haberlere isyan etti sevenlerini işte böyle uyardı

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında yapılan bazı asılsız haberler veya ''Cüneyt Arkın öldü'' haberleri sevenlerinin yüreklerini ağzına getiriyor. Son olarak yine Sosyal paylaşım platformu Facebook'ta bulunan bazı sayfalar, Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun kötü olduğunu iddia etti.